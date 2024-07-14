شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو فريق سيراميكا يزورون الرباعى مواليد 2005 فى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو الفريق الأول بنادى سيراميكا على زيارة رباعى مواليد 2005 فى المستشفى بعد تعرضهم لحادث على كوبر المحور وأدى إلى سقوط سيارتهم بعد اصطدام أتوبيس بها.

وحرص نجوم الفريق الأول لنادي سيراميكا و معتزالبطاوى المدير الرياضى على الاطمئنان على اللاعبين وتمنوا لهم الشفاء العاجل بعد تعرضهم لإصابات مختلفة نتيجة الحادث، وهم كل من مازن عمر ومحمد سامح ومحمد رمضان و أنس ماهر.

وكان 4 لاعبين من فريق 2005 بنادي سيراميكا تعرضوا لحادث سيارة عقب انتهاء تدريبات الفريق استعدادًا لبداية الموسم الجديد ، حيث تعرض مازن عمر ومحمد سامح ومحمد رمضان و انس ماهر لاعبو الفريق مواليد 2005 لإصابات متفرقة ، ويخضعون للملاحظة الطبية، لحين استقرار حالتهم الصحية.

ويتواجد مع اللاعبين دكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي بنادي سيراميكا، وإسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين في نادي سيراميكا، وتامر عبد الحميد مدير القطاع.