استمرار غياب السولية عن الأهلي أمام مودرن سبورت

ياسر رشاد - القاهرة - يستمر غياب عمرو السولية لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي عن مواجهات فريقه المقبلة أمام مودرن في سبورت بعد غد الثلاثاء بداعي الإصابة.

ويخوض السولية، بعض التدريبات العلاجية الخفيفة وفق البرنامج الطبي الذي تحدد للاعب.

من جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله إن السولية سوف يخضع لفحوصات جديدة وإجراء أشعة رنين على السمانة بعد زوال الورم من محيط العضلة.

وأشار جاب الله إلى أن اللاعب يؤدي تدريبات علاجية واستشفائية لحين زوال الورم وإجراء الأشعة التي سوف يتحدد في ضوئها مدة العلاج والتأهيل اللذين يخضع لهما اللاعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها مساء بعد غد الثلاثاء.