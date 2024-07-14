مانشستر يونايتد يتعاقد مع صفقة جديدة.. رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مانشستر يونايتد في بيان رسمي تعاقده مع صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك من أجل تدعيم صفوفه.

وأعلن النادي الإنجليزي تعاقده مع اللاعب الهولندي جوشوا زيركزي، وذلك بعقد يمتد حتى يونيو 2029، كما أن التعاقد به خيار التمديد لموسم اَخر.

وأوضح مانشستر يونايتد في بيانه الرسمي الذي صدر منذ قليل أن صاحب الـ 23 عامًا للشياطين الحمر بشرط التسجيل.

ونجح مانشستر يونايتد في التعاقد مع جوشوا زيركزي، بعدما كان أحد أهداف بولونيا الإيطالي خلال الموسم الماضي في الدوري الإيطالي.

الجدير بالذكر أن جوشوا زيركزي نجح في التتويج بـ 6 ألقاب مع بايرن ميونخ، مما يجعله خيارًا مميزًا لتدعيم هجوم اليونايتد خلال الموسم الجديد.