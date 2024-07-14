جوشوا زيركزي يعلق على انتقاله لـ مانشستر يونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - علق الدولي الهولندي جوشوا زيركزي، لاعب مانشستر يونايتد الجديد، على انتقاله لصفوف الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد الهولندي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي على أنه لا يستطيع الانتظار لتحقيق النجاحات مع مانشستر يونايتد.

وتابع: "بالتأكيد، أنا لاعب أقدم كل شيء من أجل الفوز، وأنا مستعد لهذا التحدي التالي، للانتقال إلى مستوى آخر في مسيرتي والفوز بالمزيد من البطولات".

وأردف: "هذا شرف كبير لي أن أنضم إلى مثل هذا النادي الشهير، يجب أن آخذ استراحة قصيرة الآن بعدما كنت مع المنتخب الوطني، لكنني سأعود مستعدًا لإحداث تأثير على الفور".

الجدير بالذكر أن جوشوا زيركزي تواجد مع المنتخب الهولندي خلال بطولة اليورو الحالية، قبل توديع البطولة بعد الخسارة أمام إنجلترا 2/1.