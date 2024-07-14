الكاراز يحصد بطولة ويمبلدون للمرة الثانية على التوالي

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الإسباني كارلوس الكاراز بلقب بطولة ويمبلدون للمرة الثانية على التوالي اللاعب الصربي نوفاك دجوكوفيتش بنتيجة 3-0.

وتوج الإسباني كارلوس الكاراز بـ لقب بطولة ويمبلدون بعد انتصاره على دجوكوفيتش بثلاث مجموعات دون رد 6-2 6-2 7-6.

ورفع كارلوس الكاراز صاحب الـ21 عاما رصيده من الألقاب إلى 4 ألقاب.





ورفع كارلوس الكاراز صاحب الـ21 عاما رصيده من الألقاب إلى 4 ألقاب.

وفازت التشيكية باربورا كريسجيكوفا بلقب بطولة ويمبلدون للسيدات، لتحصد ثاني البطولات لـ جراند سلام بعد تحقيقها الفوز على الإيطالية جاسمين باوليني بمجموعتين لواحدة 6-2 2-6 6-4.



الكازار: نهائي ويمبلدون للتنس من أهم البطولات



كان الكازار صرح قبل خوضه المباراة النهائية أن بطولة ويمبلدون للتنس اعرق بطولات التنس العالمية و اهم البطولات الاربع العظمى ان يوم الاحد سيكون يوما سعيدا للشعب الاسباني.

وكان كارلوس الكازار قد نجح في التأهل الى المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون للتنس لفردي الرجال بعد فوزه على الاوكراني داني ميديفيديف وينتظر الفائز من نوفاك ديكوفيتش و لورنزو موسيتي ويتطلع لتكرار فوزه بلقب ويمبلدون للمرة الثانية على التوالي .

وقال كارلوس الكازار في اللقاء المعتاد الذي يجرى داخل ملعب ويمبلدون بعد نهاية مباراة الدور نصف النهائي : لا شك ان يوم الاحد سيكون يوما سعيدا للشعب الاسباني بتواجدي في المباراة النهائية و تواجد منتخب اسبانيا في المباراة النهائية لليورو.