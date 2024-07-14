ناقد رياضي : قانونية إدارة الحنفي للمباريات قد تُفجر أزمة جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن حديث المستشار القانوني وائل الصباغ خطير للغاية بعدما كشف عن عدم قانونية إدارة محمد الحنفي للمباريات، مشيرًا إلى أن ما حدث مفاجأة كبيرة بعد تلك التصريحات التي خرجت من جانب احد أعضاء لجنة الحكام.

وقال خلال تصريحات اعلامية الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد : "غياب شيكابالا والزناري أمر غريب للغاية بعد طول فترة غيابهما عن الملعب، وكذلك أحمد فتوح لا يشارك في 4 مباريات بشكل متتالي مع الزمالك منذ ثلاث سنوات، وملف الإصابات في نادي الزمالك كبير".

وأضاف: "عبدالله السعيد قدم مستوى مميز وهو لاعب متكامل ومثال للمحترف المميز، وهو لعب في الأندية المصرية الكبيرة ولم يدلي بتصريحات مثيرة ولديه تركيز عال وثبات انفعالي رهيب ولم يهتز مستواه، وجماهير الزمالك أصبحت لا تركز مؤخرًا في المباريات بسبب عدم وجود حافز للمنافسة، والأهم بالنسبة لهم هو الفوز فقط، بل أن جمهور النادي الأبيض اصبح لديه تركيز في لقاء الأهلي وبيراميدز فقط، ولكن من الصعب بالطبع حضور الجمهور الزمالكاوي للقاء بسبب الاجراءات المرتبطة بالحصول على التذاكر".

وتابع: "لست متخيل أن الشيبي والشحات سيلعبان وجهًا لوجه مرة آخرى، ولا أتمنى حدوث ذلك، والثنائي لن يصافحا بعضهما البعض في بداية اللقاء، في ظل توتر الأجواء بينهما وسيكون هناك تركيز كبير على اللاعبان من الجمهور والاعلام والمدربين".

وأشار إلى أن الأيام اثبتت أن علي معلول يمثل نحو 50 أو 60% من قوة الأهلي، والاصابة أثرت على الفريق الأحمر بشكل كبير.