الصفاقسي التونسي: سعداء بما يحققه معلول مع الأهلي وهذا موقفنا النهائي من كريستو

ياسر رشاد - القاهرة - أكد جوهر العزار المتحدث الرسمي لنادي الصفاقسي التونسي رغبة ناديه الحادة في التعاقد مع محمد الضاوي كريستو لاعب لأهلي.

وقال جوهر العزار خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد : "سعداء بما حققه علي معلول في مصر، وسعداء باحتضان النادي الأهلي له"

وأضاف: "هناك اهتمام بمحمد الضاوي كريستو، من جهتنا لكن حتى الآن لم نصل لاتفاق رسمي والمفاوضات مازالت جارية"

وواصل: "نيتنا شراء كريستو بشكل نهائي من الأهلي لكن يمكن أن تتغير الأمور من المفاوضات والأسبوع المقبل سوف تكون الأمور واضحة والأهلي لم يطلب لاعبين من الصفاقسي مقابل كريستو"