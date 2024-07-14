بيدري يكشف حالته الصحية بعد الإصابة

ياسر رشاد - القاهرة - علق الدولي الإسباني بيدري على نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها مع بداية البطولة.

وكان المنتخب الإسباني قد تأهل للمباراة النهائية من اليورو 2024، بعدما فاز على فرنسا في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف واحد.

وأكد بيدري في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن الإيام الأولى في الإصابة دائمًا ما تكون الأسوأ، مشيرًا إلى أنه يتعرض لألم شديد ولا يمكنه السير بشكل طبيعي.

وتابع: "بالطبع في هذه الحالة، كل ما حدث كان نتيجة لضربة، ولا يمكن تحسين الكثير، لكنك دائما تحاول النظر إلى الجانب الإيجابي".

وأكمل: "بالتأكيد ستحصل على المساعدة على محاولة التحسن، وتجاوز العقبات الصغيرة التي تعترض طريقك، وسيجعلك أقوى".

وتابع: "كنت قادما من موسم معقد بالنسبة لي، إذ تعرضت للعديد من الإصابات.. لم أكن أحظى بالاستمرارية التي أبحث عنها".

الجدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي سيواجه نظيره الإسباني في تمام العاشرة من مساء اليوم، في نهائي كأس الأمم الأوروبية 2024.