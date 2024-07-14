عمر كمال ينتظم في مران الأهلي غد الاثنين

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أنه بعد التأكد من سلامة عمر كمال ظهير الفريق الأحمر سوف يبدأ المشاركة تدريجيًّا في التدريبات الجماعية يوم غد الإثنين .

كان أحمد جاب الله، طبيب الفريق قدر أكد على ان عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق غادر المستشفى ظهر الأمس بعد الاطمئنان على حالته الطبية.

وأوضح جاب الله أن حالة عمر كمال باتت مستقرة، بعد تعرضه لنزلة معوية شديدة غادر على أثرها مقر إقامة الفريق قبل التوجه لملاقاة بيراميدز..

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها مساء بعد غد الثلاثاء