الهلال السعودي يستهدف نجم برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث الهلال السعودي عن التعاقد مع لاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك من أجل المنافسة بقوة على الألقاب خلال الموسم المقبل.

وكان الهلال قد حقق لقب دوري روشن السعودي للموسم الماضي، بعد صراع شرس مع النصر، بينما ودع منافسات دوري أبطال اَسيا أمام العين الإماراتي في الدور نصف النهائي.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن العلال السعودي عرض 90 مليون يورو من أجل التعاقدم مع نجم برشلونة الشاب بيدري.

وأوضحت أن مسؤولي الهلال ليس لديهم مانع في دفع هذا المبلغ للتعاقد مع اللاعب الشاب، والذي يمتلك موهبة مميزة.

وأشارت التقارير إلى أن بيدري يُفكر في الرحيل عن برشلونة في حال تلقى عرضًا قويًا، على الرغم من أن المدرب الجديد هانز فليك يرغب بشدة في استمراره.