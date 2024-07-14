وكيل كريستو يرد على حسم مصير اللاعب مع الاهلي

نفى جون مارك، وكيل أعمال اللاعب التونسي محمد الضاوي كريستو، لاعب النادي الاهلي، ما تردد حول اقتراب اللاعب من الانتقال إلى نادي الصفاقسي التونسي.

وأكد مارك في تصريحات صحفية أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن مستقبل كريستو حتى الآن، وأن جميع العروض قيد الدراسة.

وأوضح مارك أنهم سيأخذون الوقت الكافي لتقييم جميع المعايير واتخاذ الخيار الصحيح مع احترام جميع الأطراف المعنية.

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وخلال الأيام الماضية، تلقى كريستو عرضين من الصفاقسي التونسي والرجاء المغربي للرحيل عن الاهلي، وذلك بسبب خروجه من الحسابات الفنية للمدير الفني السويسري مارسيل كولر.

ويبحث الاهلي يبحث مع اللاعب خلال الساعات الجارية عن العرض الأنسب له، مع مراعاة راتب اللاعب والمقابل المالي الذي سيحصل عليه الاهلي وتفاصيل التعاقد.

ومن المرجح أن ينتقل كريستو إلى أحد الناديين على سبيل الإعارة، خلال الأيام المقبلة، في ظل رغبة الأحمر رحيله للحصول على فرصة للمشاركة أكبر.

وفي سياق أخر يستعد الاهلي، في الوقت الحالي لمواجهة مودرن سبورت ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.