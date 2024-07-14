رسميًا.. مانشستر يونايتد يضم هداف بولونيا

أعلن نادي مانشستر يونايتد رسميًا منذ قليل تعاقده مع هداف نادي بولونيا الإيطالي جوشوا زيركزي في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

وجاء في بيان نادي مانشستر يونايتد إن اللاعب الهولندي زيركزي قد وقع عقدًا مع الشياطين الحُمر مستمرًا حتى يونيو 2029، مع أحقية التحديد لعام آخر.

وكان الهولندي جوشوا زيركزي هو هداف نادي بولونيا الإيطالي الموسم الماضي في الكالتشيو، وساعد فريقه على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وحصد اللاعب الهولندي ستة ألقاب خلال فترة وجوده مع بايرن ميونخ.

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وقال جوشوا زيركزي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: “لا أستطيع الانتظار للعب دوري في تحقيق النجاح لـ نادي مانشستر يونايتد”.

وتابع “مستعد لهذا التحدي مع مانشستر يونايتد والفوز بالمزيد من البطولات”.

واختتم “شرف كبير لي أن أنضم إلى مثل هذا النادي الشهير، يجب أن آخذ استراحة قصيرة الآن بعدما كنت مع المنتخب الوطني، لكنني سأعود مستعدًا لإحداث تأثير على الفور”.

كان جوشوا زيركزي يتواجد مع منتخب هولندا في كأس أمم أوروبا، حيث ودعوا البطولة من دور نصف النهائي يوم الأربعاء الماضي بعد الخسارة أمام إنجلترا.