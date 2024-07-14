مدافع روما يقترب من الاتحاد السعودي

اقترب نادي الاتحاد السعودي من التوقيع مع الظهير الأيسر لفريق ‎روما الإيطالي يان أوليفيراس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يأتي ذلك وفقًا لما أكدته صحيفة عكاظ، حيث أشارت إلى أن الاتحاد السعودي بصدد توقيع العقود الرسمية مع الظهير الأيسر الإسباني صاحب الـ20 عامًا.

وشارك يان أوليفيراس مع فرق الشباب في نادي روما في 93 مباراة وأحرز خلالهم هدف وحيد وصنع 16 آخرين.

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من جهة أخرى، فقد أكدت صحيفة الرياضية أن نادي اتحاد جدة فتح خطوط المفاوضات مع البرازيلي بينتو كيربيسكي، حارس فريق أتليتكو بارانينسي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت إلى أن برانينسي اشترط الحصول على نحو 20 مليون يورو مقابل بيع المدة المتبقية من عقد الحارس الدولي، الذي ينتهي في ديسمبر 2026.

جدير بالذكر أن الاتحاد تحت قيادة المدير الفني السابق مارسيلو جالاردو الذي تمت إقالته قبل أيام، قد اختتم منافسات الموسم الماضي من بطولة الدوري السعودي للمحترفين محتلًا المركز الخامس برصيد 54 نقطة.