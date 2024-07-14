صفقة الاهلي الجديدة مهددة بالفشل

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن اخر تطورات مفاوضات النادي الاهلي مع اللاعب الكونغولي جوناثان أوكيتا، مهاجم نادي زيورخ السويسري.

وتواصلت إدارة النادي الاهلي، مع مسؤولي الفريق السويسري، لضم اللاعب الكونغولي، لكنه تفاجئ بمبالغة في طلبات زيورخ المادية، رغم أن اللاعب يتبقي له موسم واحد فقط في قيمة عقده مع فريق زيوريخ.

وأشات التقارير إلى أن النادي الاهلي على تواصل دائم مع مسؤولي نادي زيوريخ، لتقليل المبلغ المالي المطلوب في أوكيتا، من أجل ضم اللاعب لصفوف القلعة الحمراء.

ويسعى النادي الاهلي، لتدعي صفوفه بعدد من الصفقات الهامة، قبل بداية انطلاق الموسم الجديد من أجل المنافسة على جميع الألقاب.

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ويستعد الاهلي لمواجهة مودرن سبورت، في المباراة المقبلة، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 60 نقطة، حصدها من 24 مباراة