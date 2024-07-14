غضب كولر.. تفاصيل اجتماع الخطيب مع مدرب الاهلي

كشف تقارير صحفية عن تفاصيل اجتماع جمع بين محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، والمدير الفني للفريق الأول للكرة مارسيل كولر، ولجنة التخطيط، لمناقشة عدد من الملفات.

شهد الاجتماع نقاشا ساخنا حول عدد من القضايا وظهر المدرب السويسري غاضبا من عدم حسم ملف المهاجم الجديد حتى الآن.

وسيطر الاستياء على المدرب السويسري من ترحيب إدارة النادي برحيل بعض اللاعبين الأجانب دون التعاقد مع بدلاء لهم، وهو ما يهدد استقرار الفريق.

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تمسك كولر برغبة قوية في ضم الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله، على الرغم من رفض لجنة التخطيط لهذا الأمر.

وكشفت المصادر أيضا عن إمكانية إجراء بعض التغييرات الإدارية في الفريق، وأبرزها رحيل خالد بيبو مدير الكرة.

وفي سياق أخر يستعد الاهلي لمواجهة مودرن سبورت، في المباراة المقبلة، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن الاهلي قد حقق فوزا مثيرا على بيراميدز في الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن المتصدر بيراميدز.