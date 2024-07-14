مهاجم حرس الحدود يكشف حقيقة توقيعه لـ الزمالك

كشف محمود ممدوح، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، حقيقة ما تم تداوله عن توقيع لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتشرت أنباء خلال الفترة الحالية، عن توقيع مهاجم حرس الحدود مع نادي الزمالك من أجل انضمامه إلى القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل.

وأوضح ممدوح في تصريحات صحفية أنه يملك عدة عروض في الوقت الحالي ولكن ما تم تداوله عن توقيعه للزمالك غير صحيح، وأنه لم يوقع لأي نادٍ حتى هذه اللحظة بصورة نهائية.

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وشدد محمود ممدوح على أن أمر رحيله من عدمه فهو في يد إدارة حرس الحدود.

وظهر محمود ممدوح، بمستويات لافتة مع حرس الحدود خلال الموسم الماضي، وساهم بشكل كبير في عودة فريقه إلى الدوري المصري الممتاز، وهو ما جعل العديد من الأندية ترغب في ضمه.

ورحب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك بالتعاقد مع محمود ممدوح، خلال فترة انتقالات الصيف الجاري، حيث أشاد بالمستويات التي قدمها اللاعب خلال الفترة الأخيرة.