"طلبه كولر".. الأهلي يراقب بديل موديست

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن مهاجم يراقبه مسؤولو الأهلي خلال الفترة الجارية تمهيدًا للتعاقد معه بعد رحيل الفرنسي موديست.

وذكر تقرير نشره موقع Blick السويسري، اليوم الأحد، أن مسؤولي الأهلي قد استفسروا عن إمكانية ضم المهاجم الكونجولي بصفوف نادي زيوريخ، جوناثان أوكيتا.

وبحسب التقرير ذاته فأن رغبة مسؤولي الأهلي في التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 27 عامًا تأتي بناءً على طلب من المدير الفني السويسري للفريق مارسيل كولر.

وانضم أوكيتا لصفوف زيوريخ السويسري قادمًا من نادي نيخيمين الهولندي في صفقة انتقال حر صيف 2022؛ حيث يتبقى في عقده مع النادي موسم واحد.

وشارك اللاعب الكونجولي الدولي بقميص فريقه في موسم 2023/2024 بـ 38 مباراة بمختلف البطولات؛ حيث سجل 12 هدفاً وصنع 3 أهداف.

وانضم اللاعب الذي يحمل الجنسية الألمانية أيضًا لصفوف منتخب الكونجو في عام 2021؛ حيث شارك بقميصه في مباراتين.

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