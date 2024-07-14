محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت شهد سعيد اعتزالها رياضة ركوب الدراجات بشكل نهائي على الهواء مباشرة، كما اعتذرت عن المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس عام 2024.

وشهدت الساحة الرياضية حاليًا جدلاً واسعًا بعد استدعاء شهد عيسى لتمثيل مصر في أولمبياد باريس على الرغم من إيقافها لمدة عام من الاتحاد المصري للدراجات، بسبب تسببها في إصابة اللاعبة جنة عليوة، خلال سباق الجمهورية، في أبريل الماضي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار شهد بالاعتزال بجانب عدم مشاركتها في أولمبياد باريس 2024.

ويُمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع اعتزال شهد سعيد بالاطلاع على الألبوم أعلاه: