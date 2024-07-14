بقيادة النني وزيزو.. تشكيل منتخب مصر الأوليمبي لمواجهة أوكرانيا وديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة ميكالي، التشكيل الرسمي لمواجهة تركيا وديا استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

وشهد التشكيل تواجد قائد المنتخب الأوليمبي في باريس، محمد النني، بجانب لاعب الزمالك أحمد مصطفى زيزو.

وجاء تشكيل الفراعنة كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد - عمر فايد - حسام عبد المجيد - كريم الدبيس.

خط الوسط: محمد النني - محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - أسامة فيصل - إبراهيم عادل.

الجدير بالذكر أن بطولة كرة القدم الأوليمبية للرجال باريس 2024، ستقام في الفترة من 24 يوليو إلى 9 أغسطس.

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