نوي ليند: لم يتواصل معي مسؤول من مصر.. وثلاثة شروط للانضمام للدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت الفترة الأخيرة تواجد عدد من اللاعبين الناشئين المصريين المحترفين بالخارج على الساحة، وتطلب الجماهير من الجهات المعنية ضرور التواصل معهم من أجل تمثيل منتخب مصر بجميع فئاته السنية والنهوض بالمنتخبات الوطنية.

ونوي ليند أحد هؤلاء اللاعبين المتألقين مع أنديتهم بالخارج، حيث يعد من هدافي فريق نيوشاتل زاماكس السويسري تحت 16 عاما.

وولد نوي لأب وأم سويسريين، لكن لديه أصول مصرية من جهة الأب، حيث يدعى جد اللاعب، معمر أبو ساحلي، وتعود أصوله في مصر إلي مدينة الأقصر (توفى في القاهرة).

وحرص موقع "الخليج 365" على محاورة نوي ليند لمعرفة آخر تطورات حياته المهنية وماذا يعرف عن الكرة المصرية.

كيف بدأت كرة القدم؟

"بدأت لعب كرة القدم في سن الرابعة في نادي قريتي".

هل حدثك والدك عن الكرة المصرية من قبل، وماذا قال لك؟

"نعم، كان والدي يخبرني دائما أن كرة القدم المصرية هي واحدة من الأعرق في أفريقيا، وخاصة أن مصر لديها تاريخ مجنون في الفوز بكأس الأمم الأفريقية عدة مرات".

من هو مثلك الأعلى؟

"مثلي الأعلى هو محمد صلاح، وأحلم بأن أتمكن من التألق مثله في أفريقيا وفي نفس الوقت أوروبا، منذ أن كنت صغيراً، كان صلاح اللاعب الذي جعلني أحلم، مع القليل من الحظ، قد أكون محظوظًا بما يكفي لأكون في نفس غرفة تبديل الملابس التي يجلس فيها".

حال تلقيك دعوة انضمام من المنتخب المصري والسويسري، ايهما تختار؟

"من الصعب دائمًا الاختيار بين البلدين، لكنني سأختار مصر، لأنني أعتقد أن مصر يمكن أن تمنحني وضعًا أفضل وصورة أفضل من المنتخب السويسري".

هل تواصل معك أي شخص من أجل الانضمام للمنتخب المصري أو السويسري؟

"في مرحلة معينة كنت قريبا من المنتخب السويسري لكن لم تكتمل الأمور، وفيما يتعلق بالمنتخب المصري، لم يتواصل معي أي شخص أو مسئول".

هل لديك عروض الآن؟

"بالحديث عن المنتخب الوطني لم يكن لدي عرض، من ناحية أخرى، كان لدي بعض العروض من أندية لكنني اتخذت قرارًا بالبقاء في النادي حتى العام المقبل".

حال تلقيك عرض انضمام للدوري المصري، هل توافق؟

"سيعتمد الأمر على مستوى النادي والمكانة التي سأحصل عليها، وقبل كل شيء معرفة ما سيُعرض عليّ من خلال الانضمام إلى الدوري المصري، مما يعني أنه إذا تم احترام هذه النقاط الثلاثة فيمكنني الانضمام إلى الدوري المصري".

اقرأ أيضًا:

لاعب سيراميكا يروي لـ "الخليج 365" تفاصيل الحادث المروع والسقوط من أعلى المحور

غيبوبة وعمليتين.. لاعب سيراميكا يكشف آخر تطورات حالتهم الصحية بعد السقوط من أعلى المحور