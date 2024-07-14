"تفوق إنجليزي ولينكر متصدر".. تاريخ مواجهات إنجلترا وإسبانيا قبل لقائهما في أمم أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي المنتخب الإنجليزي نظيره منتخب إسبانيا اليوم، في إطار نهائي أمم أوروبا "يورو 2024"، المقامة بألمانيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "أولمبيك برلين" بألمانيا.

وكان المنتخب الإنجليزي تمكن من الصعود إلى نهائي البطولة، بعد الفوز على المنتخب الهولندي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في الدور نصف النهائي، فيما نجح المنتخب الإسباني في الصعود إلى الدور ذاته، بعد الفوز على المنتخب الفرنسي بهدفين مقابل هدف واحد.

ويحفل تاريخ مواجهات المنتخبين معاً بالعديد من المباريات، حيث سبق أن تواجها معاً في 27 مباراة من قبل، تمكن خلال المنتخب الإنجليزي من تحقيق الفوز في 14 مباراة، وتلقى الهزيمة في 10 مباريات، وحضر التعادل في ثلاثة لقاءات.

ونجح لاعبو المنتخب الإنجليزي في تسجيل 49 هدفاً في مرمى المنتخب الإنجليزي، فيما تلقت شباكهم 34 هدفاً.

وبالعودة إلى تاريخ مواجهات المنتخبين معاً في بطولة أمم أوروبا، نجد أنهما تواجها معاً في مباراتين من قبل، تمكن خلالهم المنتخب الإنجليزي من تحقيق الفوز في مباراة وحضر التعادل في مباراة.

ويعد النجم الإنجليزي جاري لينكر، هو الهداف التاريخي لمواجهات المنتخبين معاً برصيد أربعة أهداف أحرزها في مرمى المنتخب الإسباني.

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