"لتخطي لاعب إيطاليا".. رقم تاريخي ينتظر لامين جمال في نهائي أمم أوروبا أمام إنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نجح النجم لامين جمال في تحقيق العديد من الأرقام القياسية، خلال بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا، بعدما أصبح أصغر لاعب يسجل أهداف في بطولة أمم أوروبا، بعد تسجيله هدفاً في مرمى فرنسا، في مباراة الدور نصف النهائي، بعمر 16 عاماً و 362 يوم.

وينتظر النجم الإسباني تحطيم رقماً تاريخياً خلال مباراة منتخب بلاده أمام إنجلترا اليوم في نهائي أمم أوروبا، حيث في حال تمكن يامال من إحراز هدفاً في مباراة اليوم، سيصبح أصغر في التاريخ تسجيلاً للأهداف في نهائي بطولة أمم أوروبا بعمر 17 عاماً، متفوقاً على اللاعب الإيطالي بيترو أناستازي، الذي أحرز هدفاً في شباك منتخب يوغوسلافيا في نهائي البطولة عام 1968، بعمر 16 عاماً و57 يوماً.

ويلاقي المنتخب الإسباني نظيره منتخب إنجلترا اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "أولمبيك برلين" بألمانيا، في إطار نهائي أمم أوروبا "يورو 2024"، المقامة بألمانيا.

ويذكر أن المنتخب الإسباني تمكن من الصعود إلى نهائي البطولة، بعد الفوز على المنتخب الفرنسي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في الدور نصف النهائي، فيما نجح المنتخب الإنجليزي في الصعود إلى الدور ذاته، بعد الفوز على المنتخب الهولندي بهدفين مقابل هدف واحد.

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