شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدًا لليوم السابع.. النني يحمل شارة القيادة لأول مرة فى المنتخب الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك محمد النني للمرة الثانية مع منتخب مصر الأولمبي فى أولمبياد باريس 2024، بعد أن شارك فى أولمبياد لندن 2012 تحت قيادة هاني رمزي، ويحمل النني شارة القيادة للمنتخب الأولمبي في باريس، وهو ما انفرد به ”الخليج 365” يوم 6 يوليو الماضي بعد الاستقرار رسمياً على تواجد النني في قائمة المنتخب الأولمبي.

وأعلنت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة ترتيب قادة منتخب مصر الأولمبى فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وجاء محمد الننى رقم 1 فى قائمة "كباتن" المنتخب ليرتدى الشارة فى المباريات، ويليه أحمد سيد زيزو، ثم إبراهيم عادل.

ويخوض منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالى، فى السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مباراة ودية قوية أمام أوكرانيا على هامش معسكره بمدينة بوردو الفرنسية استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

