شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب تنس الطاولة يطير إلى باريس 24 يوليو للمشاركة فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

حدد مسئولو اتحاد تنس الطاولة ، برئاسة معتز عاشور، موعد سفر بعثة المنتخب إلى فرنسا للمشاركة فى دورة الالعاب الأولمبية التى ستقام بباريس فى الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس.

وأكد معتز عاشور، رئيس اتحاد تنس الطاولة ، أن المنتخب يعكسر حاليا فى ألمانيا، ومن المقرر أن تتوجه البعثة إلى باريس من المانيا يوم 24 يوليو الجارى للمشاركة في البطولة.

ويقيم منتخبا تنس الطاولة رجال وسيدات معسكرا مغلقا بألمانيا فى إطار الاستعداد للمشاركة فى منافسات الدورة الأولمبية.

وانطلق المعسكر الخميس الماضى، ويستمر لمدة 10 أيام، على أن يطير المنتخب إلى فرنسا بعد انتهاء المعسكر، ويضم معسكر ألمانيا 8 لاعبين مقسمين إلى 4 رجال و4 سيدات، اللاعبون هم عمر عصر، محمد البيلى، يوسف عبد العزيز، بالإضافة إلى خالد عصر.

وعلى مستوى السيدات يشارك الرباعى دينا مشرف، ويسرا حلمى، وهنا جودة بالإضافة إلى مريم الهضيبى.