شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس اتفاق الزمالك مع مهاجم حرس الحدود لضمه فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق مع محمود ممدوح هداف فريق حرس الحدود الصاعد حديثًا للدورى الممتاز، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم هجوم الفارس الأبيض.

جاء اتفاق الزمالك على ضم محمود ممدوح من خلال جلسة فى المستشفى الذي يمكث به أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، مع محمد الجيلانى وكيل أعمال اللاعب، وتم الاتفاق على انتقال المهاجم لصفوف الزمالك فى الموسم الجديد.

وأكد وكيل أعمال اللاعب لأحمد سليمان أن محمود ممدوح يرحب بالانتقال لصفوف الزمالك، ومن المنتظر أن يعقد الزمالك جلسة أخرى مع اللاعب من أجل الاتفاق على بعض الرتوش النهائية.

فى الوقت ذاته، بدأ الزمالك التواصل مع مسئولى نادى حرس الحدود من أجل حسم الصفقة، حيث إن محمود ممدوح كان على ردار الزمالك فى الانتقالات الشتوية الماضية، وهو ما سبق ونشره الخليج 365 فى خبر بعنوان: الزمالك يستهدف التعاقد مع محمود ممدوح هداف حرس الحدود

وتم تأجيل حسم الصفقة بسبب منافسة حرس الحدود على الصعود للدورى الممتاز، وبعد أن حقق الحرس الهدف المطلوب بدأ الزمالك فى تجديد المفاوضات من أجل حسم صفقة المهاجم الشاب.

ولفت محمود ممدوح الأنظار بمستواه المميز مع فريقه، لاسيما أنه يبلغ من العمر 22 عامًا، ليصبح من المهاجمين الواعدين على الساحة الرياضية فى مصر.