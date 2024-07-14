شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل ومحمد فوزى يشاركان فى مران الإسماعيلى واستعدادا للجونة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 14 يوليو 2024 06:43 م

شارك أحمد عادل عبد المنعم ومحمد فوزى حارسا مرمى نادى الإسماعيلى فى تدريبات الفريق الجماعية، استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها 22 يوليو الجارى فى إطار الجولة الحادية والثلاثين من بطولة دورى nile.

وتعافى أحمد عادل عبد المنعم من الإصابة بشد فى السمانة تعرض لها أثناء مباراة الدراويش مع المصرى التي انتهت بهزيمة الإسماعيلى بهدف نظيف، بينما تعافى محمد فوزى من إصابة بشد فى العضلة الضامة خلال مباراة مودرن سبورت.



ودخل الحارسان التدريبات الجماعية للفريق، وأصبحا جاهزين للدخول فى قائمة الفريق أمام الجونة فى الجولة القادمة بشكل طبيعى.



وكان فريق الإسماعيلى حقق فوزا كبيرا على فريق أبو حماد برباعية نظيفة، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الخميس، فى إطار استعداد الدراويش لمواجهة الجونة المقرر لها 22 يوليو الجارى في الدوري.



سجل أهداف الإسماعيلي كل من حسن صابر وأحمد محسن وأحمد وجيه، بالإضافة إلى هدف عكسي من مدافع أبو حماد، فى المباراة التي شهدت مشاركة اللاعبين الذين لا يشاركون بشكل أساسى للاطمئنان على جاهزيتهم.

واتفق مسئولو النادى الإسماعيلى على خوض مباراة ودية ثانية أمام نظيره القناة، وديا يوم 16 يوليو الجاري، على استاد الإسماعيلية