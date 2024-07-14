شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر على إعادة بيرسي تاو لقائمة الأهلي أمام مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 14 يوليو 2024 06:45 م

استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على إعادة بيرسي تاو لاعب الفريق لقائمة المارد الأحمر في مباراة مودرن سبورت في الدوري، بعدما غاب عن مباريات الأهلي الماضية بسبب إصابته فى العضلة الخلفية، قبل أن يتماثل للشفاء ويشارك فى تدريبات الفريق الجماعية منذ أسبوع تقريباً.

وفضّل مارسيل كولر تأجيل الدفع باللاعب الجنوب أفريقي لحين مشاركته فى التدريبات أطول فترة، قبل أن يقترب من التواجد فى قائمة الأهلي لمباراة مودرن سبورت.

ويستعد الأهلى لمواجهة مودرن سبورت فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الاسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.

مباراة الأهلى ومودرن سبورت مهمة في رحلة المارد الأحمر للصعود إلى قمة الدوري للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز التي فاز بها بثلاثة أهداف مقابل هدفين لضمان تحقيق انتصار جديد على مودرن سبورت ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.