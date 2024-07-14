شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات حالة رباعى سيراميكا مواليد 2005 بعد حادث المحور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إسماعيل يوسف ، رئيس قطاع الناشئين بفريق سيراميكا، آخر تطورات حالة رباعى فريق سيراميكا مواليد 2005 الذين تعرضوا لحادث سقوط من أعلى كوبرى المحور مساء السبت بعد انتهاء تدريبهم الصباحى.

وقال إسماعيل يوسف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "محمد رمضان حالته مستقرة بعد الخضوع لعملية فى الجمجمة وموضوع تحت الملاحظة، ولكن الأمور ماشية فى سلام، والثلاثى مازن عمر ومحمد سامح وأنس ماهر فى حالة جيدة بعد الخضوع للعلاج فور وصولهم المستشفى".

وأضاف رئيس قطاع الناشئين، "هناك اهتمام كبير برباعى سيراميكا من إدارة الفريق وهناك متابعة مستمرة لحالتهم والمجلس موفر كل شيء من أجل سلامة اللاعبين، وكذلك هناك متابعة مستمرة من أشرف صبحى وزير الرياضة وأرسل اليوم مندوبين من الوزارة، كما زار اللاعبين اليوم الفريق الأول بنادى سيراميكا للاطمئنان على حالتهم".

وكان 4 لاعبين من فريق 2005 بنادي سيراميكا تعرضوا لحادث سيارة عقب انتهاء تدريبات الفريق استعدادًا لبداية الموسم الجديد.

وتعرض مازن عمر ومحمد سامح ومحمد رمضان و انس ماهر لاعبو الفريق مواليد 2005 لإصابات متفرقة وتم نقلهم إلى المستشفى، ويخضعون للملاحظة الطبية، لحين استقرار حالتهم الصحية.



ويتواجد مع اللاعبين دكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي بنادي سيراميكا، وإسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين في نادي سيراميكا، وتامر عبد الحميد مدير القطاع.