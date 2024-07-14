شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية تعلن القائمة النهائية للاعبين المشاركين فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، القائمة الرسمية للاعبين واللاعبات المشاركين فى أولمبياد باريس 2024 التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسياً و16 لاعباً احتياطياً، بإجمالي 164 لاعباً في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في تاريخ العرب وأفريقيا.

ويحمل علم مصر في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 الثنائي أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو فى الخماسي الحديث، وسارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو في رفع الأثقال.

وجاءت قائمة الألعاب الرياضية التي تشارك فيها مصر كالتالي: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف، ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك.

ألعاب القوى

يشارك الاتحاد المصري لألعاب القوى بـ 6 لاعبين بواقع 5 لاعبين ولاعبة في المنافسات وهم مصطفى الجمل في منافسات إطاحة المطرقة، وفي منافسات دفع الجلة لاعبان وهما مصطفى حسن، ومحمد مجدي، وفي منافسات رمي الرمح اللاعبان إيهاب عبد الرحمن، ومصطفى محمود، وفي منافسات الوثب الطويل اللاعبة إسراء عويس.

كرة القدم

يشارك المنتخب الأولمبي بـ 18 لاعباً أساسياً و4 لاعبين احتياطي وهم: أحمد عيد، محمود صابر، محمد شحاتة، محمد طارق، أسامة فيصل، حسام عبد المجيد، علي محمد، أحمد عاطف، مصطفى سعد، حمزة علاء، كريم محمد، أحمد نبيل كوكا، عمر فايد، بلال مظهر، إبراهيم عادل، زياد كمال، محمد النني، أحمد مصطفى «زيزو»، فيما ضمت قائمة اللاعبين الاحتياطي محمد حمدي، أحمد عبد النبي، محمد المغربي، محمد عبده.

كرة اليد

ضمت قائمة لاعبي منتخب كرة اليد 17 لاعبا بواقع 14 لاعبا أساسيا و3 لاعبين احتياطيين وهم: إبراهيم المصري، يحي خالد، عبد الرحمن فيصل، محمد طارق، يحي الدرع، سيف الدرع، مهاب سعيد، أحمد هشام السيد دودو، أحمد عادل، كريم هنداوي، علي زين، محمد سند، محمد علي، أحمد هشام سيسا، فيما ضمت قائمة اللاعبين الاحتياطي خالد وليد، محمد الطيار، أكرم يسري.

كرة الطائرة

ضمت قائمة المنتخب المصري للكرة الطائرة المشارك في الأولمبياد 13 لاعبا بواقع 12 لاعبا أساسيا ولاعب احتياطي وهم: حسام يوسف، مصطفى جابر، رضا هيكل، سيف الدين حسن، عبد الرحمن حسين، محمد عادل، محمد عثمان، محمد مصطفى، محمد جمال، عبد الرحمن الحسيني، أحمد عزب، محمد رضا، وأحمد محمد لاعب احتياطي.

وفي منافسات كرة الطائرة الشاطئية يشارك الفراعنة بفريق يضم لاعبتين وهما دعاء الغباشي، ومروة مجدي.

ألعاب الماء (السباحة والغطس والسباحة التوقيعية)

يشارك الاتحاد المصري للسباحة بـ 15 لاعبا ولاعبة في منافسات السباحة والغطس والسباحة التوقيعية.

ويشارك في منافسات الغطس 4 لاعبين هم: مها خالد ومحمد فاروق 10 متر، والثنائي ملك الحسين ورامز ضياء في منافسات مسافة 3 أمتار.

وضم فريق السباحة التوقيعية 9 لاعبات بواقع 8 لاعبات أساسيات ولاعبة احتياطي وهم: نهال سعفان، هانا هيكل، نادين وسام، سندس أحمد، سلمي طارق، مريم أحمد، فريدة عمرو، أمينة أحمد، ملك طوسون.

فيما يشارك في السباحة القصيرة مروان القماش في منافسات 800-1500 متر حرة ولجين عبد الله في منافسات 200 متر حرة.

شراع

يشارك الاتحاد المصري للشراع بلاعبين وهما علي بدوي وخلود منسي.

التجديف

يشارك الاتحاد المصري للتجديف بـ 3 لاعبين وهم عبد الخالق البنا، أحمد خالد، محمد علاء قوطة.

الملاكمة

يشارك الاتحاد المصري للملاكمة بثلاثة لاعبين وهم عمر العوضي في منافسات وزن 71 كجم، عبد الرحمن عرابي في منافسات 80 كجم، ويمنى عياد في منافسات 54 كجم.

تايكوندو

يشارك الاتحاد المصري للتايكوندو بثلاثة لاعبين وهم: أحمد وائل نصار في منافسات 68 كجم، وسيف عيسي في منافسات 80 كجم، آية شحاته في منافسات 67 كجم.

جودو

يشارك الاتحاد المصري للجودو بلاعبين وهما عبد الرحمن عبد الغني في منافسات 81 كجم، ويسري سامي في منافسات 60 كجم.

مصارعة

يشارك الاتحاد المصري للمصارعة بـ 11 لاعبًا وجاءت القائمة كالتالي:

6 لاعبين في منافسات المصارعة الرومانية وهم مؤمن أحمد في وزن 60 كجم، محمد إبراهيم "كيشو" في وزن 67 كجم، محمود خالد في وزن 77 كجم، محمد مصطفى في وزن 87 كجم ومحمد علي في وزن 97 كجم وعبد اللطيف محمد منيع في وزن 130 كجم.

4 لاعبين في منافسات المصارعة الحرة وهم: جمال عبد الناصر في وزن 57 كجم، عمرو رضا في وزن 74 كجم، ومصطفى الدرس في وزن 97 كجم، وضياء الدين كمال في وزن 125 كجم.

ولاعبة واحدة في المصارعة النسائية وهي ندى مدني في وزن 50 كجم.

رفع الأثقال

يشارك الاتحاد المصري لرفع الأثقال ب 5 لاعبين وهم كريم كحلة في وزن 89 كجم، عبد الرحمن محمد في وزن +102 كجم، نعمة سعيد في وزن 71 كجم، سارة سمير في وزن 81 كجم، حليمة عبد العظيم في وزن +81 كجم.

تنس

يشارك الاتحاد المصري للتنس بلاعبة وهي ميار شريف.

تنس طاولة

يشارك الاتحاد المصري لتنس الطاولة بـ 8 لاعبين (4 رجال و 4 سيدات) وهم عمر عصر في منافسات فردي -فريق- زوجي مختلط، محمد البيلي في منافسات فردي – فريق، يوسف محمد في منافسات الفرق، خالد عصر لاعب احتياطي في الفرق، ودينا مشرف في منافسات فردي -فريق- زوجي مختلط، هنا جودة في منافسات فردي – فريق، مريم الهضيبي في منافسات فريق، ويسرا أشرف لاعبة احتياطية في الفريق.

الخماسي الحديث

يشارك الاتحاد المصري للخماسي الحديث بـ 4 لاعبين وهم مهند شعبان، أحمد الجندي، سلمي أيمن، وملك خالد.

السلاح

يشارك الاتحاد المصري للسلاح بـ 21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعباً اساسيا و 5 لاعبين احتياطي وجاءت القائمة كالتالي:

سلاح الشيش رجال: محمد ماهر حمزة، علاء الدين أبو القاسم، عبدالرحمن طلبه، محمد عصام.

سلاح الشيش سيدات: يارا الشرقاوي، سارة عمرو، ملك ماهر، نهي هاني.

سلاح السيف رجال: زياد السيسي، أدهم معتز، محمد عامر، وياسين خضير.

سلاح السيف سيدات: ندى حافظ.

سيف المبارزة رجال: محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، ومحمود السيد.

سيف المبارزة سيدات: ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف، لولوه محمد.

الجمباز

يشارك الاتحاد المصري للجمباز بـ 9 لاعبين ولاعبات كالتالي:

في الجمباز الفني عمر العربي وجنا هاني إسماعيل.

وفي الجمباز الإيقاعي يضم الفريق: علياء حازم، جوهاره طارق، أمينة صبيح، فريدة عادل، عبير مدحت، لمار عاصم.

وفي الترامبولين اللاعبة ملك حمزة.

الرماية

يشارك الاتحاد المصري للرماية بـ 11 لاعبًا ولاعبة وهم: عزمي محلبية، محمد حمدي، إبراهيم أحمد، عمر هشام، عمر خالد، ريماس وليد، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة، مي مجدي، نور عباس، وماجي مصطفى.

القوس والسهم

يشارك الاتحاد المصري للقوس والسهم بلاعبين وهما يوسف طلبة في منافسات فردي رجال، جني علي في منافسات فردي سيدات.

الدراجات

يشارك الاتحاد المصري للدرجات بلاعب ولاعبة وهما ابتسام زايد في منافسات MO أمونيوم، ويوسف زكي في منافسات Mo أمونيوم.

الفروسية

يشارك الاتحاد المصري بالفارس نائل نصار في منافسات القفز.

الكانوي والكياك

يشارك الاتحاد المصري للكانوي والكياك بلاعبة واحدة وهي سماء فاروق في منافسات فردي كياك 500م.

وعلى مدار تاريخ مصر الأولمبي شارك الفراعنة في 22 دورة أولمبية من أصل 32 دورة أولمبية تم تنظيمها وجاء ترتيب مصر الأولمبي 53 عالميا بناء على عدد الميداليات المحققة البالغة 38 ميدالية مقسمة إلى 8 ميداليات ذهبية و11 ميدالية فضية و19 ميدالية برونزية كالتالي: 14 ميدالية لرفع الأثقال، 8 ميداليات مصارعة، 4 ميداليات ملاكمة، 4 التايكوندو، 2 الجودو، 2 الغطس، 2 الكاراتيه، 1 السلاح، 1 الخماسي الحديث.