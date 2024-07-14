شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يجهز سامسون ببرنامج تأهيلى مكثف لقيادة هجوم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، المهاجم البنينى سامسون أكينولا من أجل الاعتماد عليه فى المرحلة المقبلة، والتى تشهد ضغط مباريات مع اقتراب نهاية الموسم.

ووضع جوميز برنامجا تأهيليا خاصا لسامسون أكينولا من أجل تجهيزه من الناحية البدنية والفنية، خاصة أن اللاعب غاب عن الزمالك طوال الفترة الماضية فى ظل عدم عودته منذ أن انضم لمعسكر منتخب بلاده، واشترط الحصول على باقي مستحقاته المتأخرة حتي يعود للقلعة البيضاء.

ويرغب جوميز فى تجهيز جميع اللاعبين حتى يصبح أمامه العديد من الخيارات والحلول الفنية التى يلجأ إليها خلال المرحلة المقبلة.

وانتظم البنيني سامسون أكينيولا في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء أمس، السبت، على ملعب النادي، عقب عودته من بلاده خلال الساعات الماضية، وشارك اللاعب في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، حيث خاض الفقرة البدنية والتأهيلية، بالإضافة إلى الجزء الخططي.

ويستعد الزمالك لمواجهة بلدية المحلة، فى المباراة المقرر لها غدًا الاثنين، باستاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز دورى NILE.