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البنك الأهلي يهزم إنبي وديا

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز البنك الأهلي على إنبي بثنائية نظيفة إستعداداً لمواجهة الإتحاد السكندرى والتى أقيمت بستاد بتروسبورت.

 سجل هدفا البنك الأهلي أمام إنبي محمود قاعود وكريم بامبو.

وخسر البنك الأهلي أمام سموحة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة 29 ضمن منافسات بطولة الممتاز لكرة القدم، أمس السبت.

تقدم ياو أنور  لفريق البنك الأهلي في الدقيقة 22 بعد تصويبة مميزة بقدمه اليسرى، فيما تعادل لسموحة اللاعب مصطفى البدري برأسية مميزة في الدقيقة 28.

وخطف الهدف الثاني لسموحة اللاعب محمد عبد اللطيف جريندو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 55 لتنتهى المباراة بنتيجة 2 - 1.


 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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