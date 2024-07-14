البنك الأهلي يهزم إنبي وديا

ياسر رشاد - القاهرة - فاز البنك الأهلي على إنبي بثنائية نظيفة إستعداداً لمواجهة الإتحاد السكندرى والتى أقيمت بستاد بتروسبورت.

سجل هدفا البنك الأهلي أمام إنبي محمود قاعود وكريم بامبو.

وخسر البنك الأهلي أمام سموحة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة 29 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، أمس السبت.

تقدم ياو أنور لفريق البنك الأهلي في الدقيقة 22 بعد تصويبة مميزة بقدمه اليسرى، فيما تعادل لسموحة اللاعب مصطفى البدري برأسية مميزة في الدقيقة 28.

وخطف الهدف الثاني لسموحة اللاعب محمد عبد اللطيف جريندو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 55 لتنتهى المباراة بنتيجة 2 - 1.



