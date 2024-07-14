بيدري: واثق من أن زملائي سيجعلوني بطلًا لأوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدولي الإسباني بيدري، أن زملاؤه سيبذلون كل شيء من أجل أن يجعلوه بطلًا لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الإسباني أمام نظيره الإنجليزي في نهائي كأس الأمم الأوروبية في تمام العاشرة من مساء اليوم الأحد، والتي يشهدها الملعب الأولمبي ببرلين.

وتحدث بيدري في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، حيث قال: " بالنسبة لي الاستمرارية تعد هي الأمر الأهم، أن تحظى بالاستمرارية، عندما تحدث هذه العقبات، تفكر في الكثير من الأمور".

وتابع: "الكل هنا يهتم، ويسألونني كيف تجري عملية التعافي، إنه شيء جميل جدا، نحن هنا كعائلة".

وأتم: "أظن أن هذا ما أوصلنا للمباراة النهائية، الذي نستحق الفوز به بسبب العائلة التي نحن عليها.. أنا واثق من أنهم سيبذلون كل شيء، اجعلوني بطلا لأوروبا!".