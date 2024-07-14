بالأسماء.. إعلان اللاعبين المصريين المشاركين في أولمبياد باريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - الخماسي الحديث

يشارك الاتحاد المصري للخماسي الحديث بـ 4 لاعبين وهم مهند شعبان، أحمد الجندي، سلمي أيمن، وملك خالد.

السلاح

يشارك الاتحاد المصري للسلاح بـ 21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعباً اساسيا و 5 لاعبين احتياطي وجاءت القائمة كالتالي:

سلاح الشيش رجال: محمد ماهر حمزة، علاء الدين أبو القاسم، عبدالرحمن طلبه، محمد عصام.

سلاح الشيش سيدات: يارا الشرقاوي، سارة عمرو، ملك ماهر، نهي هاني.

سلاح السيف رجال: زياد السيسي، أدهم معتز، محمد عامر، وياسين خضير.

سلاح السيف سيدات: ندى حافظ.

سيف المبارزة رجال: محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، ومحمود السيد.

سيف المبارزة سيدات: ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف، لولوه محمد.

الجمباز

يشارك الاتحاد المصري للجمباز بـ 9 لاعبين ولاعبات كالتالي:

في الجمباز الفني عمر العربي وجنا هاني إسماعيل.

وفي الجمباز الإيقاعي يضم الفريق: علياء حازم، جوهاره طارق، أمينة صبيح، فريدة عادل، عبير مدحت، لمار عاصم.

وفي الترامبولين اللاعبة ملك حمزة.

الرماية

يشارك الاتحاد المصري للرماية بـ 11 لاعبًا ولاعبة وهم: عزمي محلبية، محمد حمدي، إبراهيم أحمد، عمر هشام، عمر خالد، ريماس وليد، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة، مي مجدي، نور عباس، وماجي مصطفى.

القوس والسهم

يشارك الاتحاد المصري للقوس والسهم بلاعبين وهما يوسف طلبة في منافسات فردي رجال، جني علي في منافسات فردي سيدات.

الدراجات

يشارك الاتحاد المصري للدرجات بلاعب ولاعبة وهما ابتسام زايد في منافسات MO أمونيوم، ويوسف زكي في منافسات Mo أمونيوم.

الفروسية

يشارك الاتحاد المصري بالفارس نائل نصار في منافسات القفز.

الكانوي والكياك

يشارك الاتحاد المصري للكانوي والكياك بلاعبة واحدة وهي سماء فاروق في منافسات فردي كياك 500م.

وعلى مدار تاريخ مصر الأولمبي شارك الفراعنة في 22 دورة أولمبية من أصل 32 دورة أولمبية تم تنظيمها وجاء ترتيب مصر الأولمبي 53 عالميا بناء على عدد الميداليات المحققة البالغة 38 ميدالية مقسمة إلى 8 ميداليات ذهبية و11 ميدالية فضية و19 ميدالية برونزية كالتالي: 14 ميدالية لرفع الأثقال، 8 ميداليات مصارعة، 4 ميداليات ملاكمة، 4 التايكوندو، 2 الجودو، 2 الغطس، 2 الكاراتيه، 1 السلاح، 1 الخماسي الحديث