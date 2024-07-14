إسبانيا وألمانيا الأكثر تحقيقًا لـ اليورو عبر التاريخ

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم حول العالم نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والذي يجمع المنتخب الإسباني بنظيره الإنجليزي.

واستطاعت إسبانيا تخطي عقبة المنتخب الفرنسي في الدور نصف النهائي، فيما فازت إنجلترا على هولندا، ليصعدا للمباراة النهائية.

ومن المقرر انطلاق مواجهة نهائي كأس الأمم الأوروبية في تمام العاشرة من مساء اليوم الأحد، في المباراة التي يشهدها الملعب الأولمبي ببرلين.

وتأتي إسبانيا وألمانيا على رأس أكثر المنتخبات تحقيقًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو"، برصيد 3 ألقاب، بينما تحتل إيطاليا وفرنسا المركز الثاني بـ لقبين لكل منتخب.

فيما تحل البرتغال والتشيك وهولندا واليونان والدنمارك في المركز الثالث ولكل منهم لقب واحد.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة النهائية ببطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو” إثارة ومتعة كبيرة، خاصة وأن المنتخبان الإسباني والإنجليزي لديهم رغبة كبيرة في تحقيق الفوز.