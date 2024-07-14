ميسي يقود تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام كولومبيا بنهائي كوبا أمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم عن تحقيق الفوز على نظيره الكولومبي ومن ثم التتويج بلقب كأس كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي.

ويرغب الأسطورة ليونيل ميسي في أن يختم مشواره الكروي بالفوز بلقب كأس كوبا أمريكا، بعدما نجح في قيادة التانجو لتحقيق لقب كأس العالم 2022 بقطر.

تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام كولومبيا

ومن المتوقع أن يقود ميسي تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام كولومبيا، حيث سيكون كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

الدفاع: تاجليافيكو، مارتينيز، روميرو، جونزالو مونتييل.

خط الوسط: دي ماريا، رودريجو دي بول، إنزو فيرنانديز، ماك أليستر.

الهجوم: جوليان ألفاريز، ليونيل ميسي.

ومن المقرر انطلاق موقعة الأرجنتين أمام كولومبيا في تمام الثالث من صباح الغد الإثنين في المباراة التي يستضيفها ملعب صن لايف بالولايات المتحدة الأمريكية.

ولم تقوم أي قناة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالحصول على حقوق بث مسابقة كوبا أمريكا 2024.