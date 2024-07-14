الأرجنتين وكولومبيا.. موعد نهائي كوبا أمريكا 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أختتم المنتخبان الأرجنتيني والكولومبي استعدادتهما القوية للمواجهة المنتظرة في نهائي كوبا أمريكا 2024.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد تأهل للمباراة النهائية من كوبا أمريكا 2024، بعدما حقق الفوز على نظيره الكندي بهدفين نظيفين، بينما حققت كولومبيا الانتصار على الأوروجواي بهدف نظيف.

ومن المتوقع أن تشهد مواجهة المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الكولومبي قوة وحماس وإثارة، بعد المستويات التي قدمها المنتخبان في الأدوار الاقصائية.

موعد مباراة الأرجنتين وكولومبيا

تنطلق مواجهة الأرجنتين أمام كولومبيا في تمام الثالثة من صباح الغد الإثنين في المباراة التي يستضيفها ملعب صن لايف بالولايات المتحدة الأمريكية.

ولم تقوم أي قناة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالحصول على حقوق بث مسابقة كوبا أمريكا 2024.