نهائي كوبا أمريكا.. تشكيل كولومبيا المتوقع أمام الأرجنتين

ياسر رشاد - القاهرة - تسيطر حالة من التفاؤل وسط لاعبي المنتخب الكولومبي قبل مواجهة الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2024.

ويرغب المنتخب الكولومبي بقيادة خميس رودريجيز في تحقيق اللقب، بعد المشوار المميز في الأدوار الاقصائية بالبطولة.

ونجح المنتخب الأرجنتيني في الصعود للمباراة النهائية من كوبا أمريكا 2024، بعدما حقق الفوز على نظيره الكندي بهدفين نظيفين، فيما حقق نظيره الكولومبي الانتصار على الأوروجواي بهدف نظيف.

تشكيل كولومبيا المتوقع أمام الأرجنتين

حراسة المرمى: كاميلو فارجاس.

خط الدفاع: موجيكا، كويستا، دافينسون سانشيز، سانتياجو أرياس.

خط الوسط: ريتشارد ريوس، جيفرسون ليرما، جون أرياس.

خط الهجوم: لويس دياز، جيمس رودريجيز، جون كوردوبا.

وتنطلق مواجهة المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الكولومبي في تمام الثالثة من صباح الغد الإثنين في المباراة التي يستضيفها ملعب صن لايف بالولايات المتحدة الأمريكية.

ولم تقوم أي قناة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالحصول على حقوق بث مسابقة كوبا أمريكا 2024.