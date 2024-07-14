كاف يعلن أسماء الملاعب المرخصة لبطولاتها

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) بشكل رسمي أسماء الاستادات و الملاعب التى نالت الترخيص لخوض لقاءات المسابقات الافريقية للاندية ( دورى أبطال أفريقيا - الكونفدرالية - الدورى الافريقي ).
اسماء الملاعب في مصر :
مصر
-استاد القاهرة الدولى
- ملعب الدفاع الجوى
- استاد السلام
- استاد السويس الجديد
- ملعب هيئة قناة السويس
-استاد برج العرب
ليبيا
- ملعب شهداء بينيانا
- استاد طرابلس الدولى
تونس
- استاد حمادى العقربي برادس
- الملعب الاوليمبي بسوسة
الجزائر :
- استاد ٥ جويليه
-ملعب وهران الاوليمبى
- ملعب الشهيد حملاوي
- استاد نيلسون مانديلا
- ملعب ١٩ مايو بعنابة
المغرب
-مركب محمد الخامس
- ملعب مراكش الكبير
-ملعب وجده
-استاد اكادير
-الملعب البلدى ببركان
- استاد الجديدة
موريتانيا
-ملعب نواكشوط
السودان و جيبوتى و الصومال و جزر القمر لم يتم الاعتراف بأي من ملاعبها.