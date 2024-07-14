كاف يعلن أسماء الملاعب المرخصة لبطولاتها

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) بشكل رسمي أسماء الاستادات و الملاعب التى نالت الترخيص لخوض لقاءات المسابقات الافريقية للاندية ( دورى أبطال أفريقيا - الكونفدرالية - الدورى الافريقي ).

اسماء الملاعب في مصر :

مصر

-استاد القاهرة الدولى

- ملعب الدفاع الجوى

- استاد السلام

- استاد السويس الجديد

- ملعب هيئة قناة السويس

-استاد برج العرب

ليبيا

- ملعب شهداء بينيانا

- استاد طرابلس الدولى

تونس

- استاد حمادى العقربي برادس

- الملعب الاوليمبي بسوسة

الجزائر :

- استاد ٥ جويليه

-ملعب وهران الاوليمبى

- ملعب الشهيد حملاوي

- استاد نيلسون مانديلا

- ملعب ١٩ مايو بعنابة

المغرب

-مركب محمد الخامس

- ملعب مراكش الكبير

-ملعب وجده

-استاد اكادير

-الملعب البلدى ببركان

- استاد الجديدة

موريتانيا

-ملعب نواكشوط

السودان و جيبوتى و الصومال و جزر القمر لم يتم الاعتراف بأي من ملاعبها.