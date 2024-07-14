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كاف يعلن أسماء الملاعب المرخصة لبطولاتها

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) بشكل رسمي أسماء الاستادات و الملاعب التى نالت الترخيص لخوض لقاءات المسابقات الافريقية للاندية ( دورى أبطال أفريقيا - الكونفدرالية - الدورى الافريقي ). 

اسماء الملاعب في مصر :

مصر 
-استاد القاهرة الدولى 
- ملعب الدفاع الجوى 
- استاد السلام 
- استاد السويس الجديد 
- ملعب هيئة قناة السويس 
-استاد برج العرب

ليبيا 
- ملعب شهداء بينيانا 
- استاد طرابلس الدولى

تونس 
- استاد حمادى العقربي برادس 
- الملعب الاوليمبي بسوسة

 

الجزائر :

- استاد ٥ جويليه 
-ملعب وهران الاوليمبى 
- ملعب الشهيد حملاوي
- استاد نيلسون مانديلا 
- ملعب ١٩ مايو بعنابة

المغرب 
-مركب محمد الخامس 
- ملعب مراكش الكبير 
-ملعب وجده 
-استاد اكادير 
-الملعب البلدى ببركان 
- استاد الجديدة

موريتانيا 
-ملعب نواكشوط

السودان و جيبوتى و الصومال و جزر القمر لم يتم الاعتراف بأي من ملاعبها.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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