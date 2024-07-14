المنتخب الأولمبي يتأخر بهدف نظيف أمام أوكرانيا في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم المنتخب الأولمبي الأوكراني على نظيره المصري بهدف نظيف، في المباراة الودية قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024.

جاء هدف التقدم للمنتخب الأوكراني في مرمى الفراعنة في الدقيقة 12، حيث حاول لاعبي مصر إدراك هدف التعادل لكن لم ينجح في ذلك.

وكانت مواجهة المنتخب المصري الأولمبي أمام أوكرانيا، قد انطلقت في تمام السابعة من مساء اليوم الأحد، لكن لم تحصل أي قناة على حقوق إذاعة اللقاء.

ومن المقرر أن يستهل المنتخب المصري الأولمبي أولى مواجهاته أمام جمهورية الدومينيكان يوم 24 يوليو، بينما سيلعب أمام أوزبكستان 27 من الشهر ذاته، ويختتم مواجهاته أمام إسبانيا 30 يوليو.

الجدير بالذكر أن قرعة دورة الألعاب الأولمبية، أوقعت المنتخب المصري في المجموعة الثالثة، بجانب كل من إسبانيا وأوزبكستان جمهورية الدومينيكان.