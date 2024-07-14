الزمالك يفاوض حرس الحدود لضم مهاجم الفريق

ياسر رشاد - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التواصل مع إدارة حرس الحدود لمعرفة شروط الاستغناء عن خدمات مهاجم حرس الحدود محمود ممدوح .

وذكرت مصادر أن اللاعب وقع على رغبته الانضمام للقلعه البيضاء خلال زيارته لأحمد سليمان عضو مجلس الإداره والذى أجرى عمليه جراحيه فى القلب منذ أيام و حصل الزمالك على توقيع اللاعب محمود ممدوح مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود الصاعد حديثا للدوري الممتاز وذلك تمهيدا لحسم الصفقة مع مسئولي الحرس وتدعيم خط الهجوم خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة للموسم المقبل