شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش يحذر لاعبى بيراميدز من مفاجآت الكأس قبل مواجهة النصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لاعبي فريقه من مفاجآت بطولة كأس مصر، خاصة أن أي تهاون أو عدم تركيز فى المباراة يؤدي لتوديع البطولة.

وتحدث يورتشيتش مع اللاعبين حول ضرورة التركيز فى مواجهة النصر التى ستجمعهما غدًا، والعمل على حسم اللقاء مبكرًا، مشددًا على ضرورة عدم التأثر كثيرًا بالخسارة من الأهلى فى المباراة الماضية بالدورى.

ويلتقي فى الثامنة مساء غدٍ الاثنين، فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز مع النصر، في دور الـ 32 ببطولة كأس مصر، لموسم 2023 – 2024، حيث يبحث كل منهما عن حصد بطاقة التأهل للدور المقبل وإقصاء الأخر من البطولة.

وكان كرونسلاف يورتشيتش، تحدث عن مواجهة الأهلى الأخيرة مؤكدًا أن فريقه قدم مباراة جيدة، واللاعبون بذلوا قصارى جهدهم فى المباراة أمام الأهلى، إلا إن الخبرة كان لها عامل كبير وساهمت فى حسم اللقاء لصالح المارد الأحمر.

وقال مدرب بيراميدز: "لعبنا الكرة التي اعتدنا عليها أمام الأهلى، وأهدرنا العديد من الفرص والخبرة هى التى حسمت اللقاء، وفخور بلاعبى فريقي لأنهم أبطال".

وأضاف يورتشيتش، إنه لا يحب أن يسمع كلمة "هاردلك" وإنه طوال الفترة الماضية لم يسمعها على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الدورى لم يُحسم، وهذه المباراة هي الشوط الأول أمام الأهلى، وسيكون هناك شوط ثان بعد 10 أيام، وأعتقد أن الأهلى سيخسر نقاطا فى مبارياته المتبقية بالدورى، وأنا مؤمن بفريقي واللاعبين، وهذه طريقتى وسأكمل بها حتى النهاية.