شكرا لقرائتكم خبر عن سيحا ومغربي ضمن قائمة الرباعي الاحتياطي للمنتخب الأولمبي فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي على وضع الثنائي محمد سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، ومحمد مغربي لاعب نادي سموحة ضمن الرباعي المتواجد في القائمة الاحتياطية للقائمة التي تشارك في الولمبياد.

وأعلن روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، تشكيل المواجهة الودية أمام أوكرانيا، فى معسكره المغلق بمدينة بوردو الساعة السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت فرنسا، وذلك فى إطار استعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتى تنطلق يوم 24 يوليو الجاري .

وجاء تشكيل المنتخب الأولمبي أمام أوكرانيا وديًا كالتالي: "حراسة المرمى: حمزه علاء، والدفاع: عمر فايد وحسام عبد المجيد وأحمد عيد وكريم الدبيس، والوسط: محمد النني ومحمد شحاته وأحمد كوكا، والهجوم: إبراهيم عادل وأحمد زيزو وأسامة فيصل".

وتضم مجموعة الفراعنة إلى جانب الدومينيكان منتخبي أوزبكستان وإسبانيا، وحرص جمال علام رئيس اتحاد الكرة على الاطمئنان على البعثة في فرنسا.

أعلنت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة ترتيب قادة منتخب مصر الأولمبى فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وجاء محمد الننى رقم 1 فى قائمة "كباتن" المنتخب ليرتدى الشارة فى المباريات، ويليه أحمد سيد زيزو، ثم إبراهيم عادل