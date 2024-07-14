شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح بإقامة السوبر المصرى الرباعى فى الأسبوع الأول من أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع الجانب الإماراتي على إقامة السوبر المصري الرباعي في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، على أن تقام البطولة بمشاركة 4 فرق، هي بطل الدوري وبطل كأس مصر وبطل بطولة الرابطة، بالإضافة إلى فريق رابع، سواء ثاني الدوري أو الكأس.

ووقع اتحاد الكرة منذ فترة اتفاقية تقضي باستضافة مجلس أبوظبي الرياضي لبطولة كأس السوبر المصرى للأبطال في أبوظبي لأربعة مواسم متتالية اعتباراً من عام 2023.

وفي سياق مغاير، أعلنت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة ترتيب قادة منتخب مصر الأولمبى فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وجاء محمد الننى رقم 1 فى قائمة "كباتن" المنتخب ليرتدى الشارة فى المباريات، ويليه أحمد سيد زيزو، ثم إبراهيم عادل.

ويخوض منتخب مصر الأولمبى، بقيادة روجيريو ميكالى، فى السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مباراة ودية قوية أمام أوكرانيا على هامش معسكره بمدينة بوردو الفرنسية استعدادا لأولمبياد باريس 2024.