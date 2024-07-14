شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب عمرو السولية عن الأهلي فى مباراة مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 14 يوليو 2024 08:00 م

يستمر غياب عمرو السولية لاعب خط وسط النادى الاهلي عن فريقه في مباراة مودرن سبورت المقبلة بالدوري، وغاب السولية عن مباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة بالدوري بسبب الإصابة.

وقال أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادى الأهلي، إن عمرو السولية سيخضع لفحوصات جديدة وإجراء أشعة رنين على السمانة بعد زوال الورم من محيط العضلة.

وأضاف طبيب الأهلي، أن اللاعب يؤدي تدريبات علاجية واستشفائية لحين زوال الورم وإجراء الأشعة التي سيتحدد فى ضوئها مدة العلاج والتأهيل اللذين يخضع لهما اللاعب.

ويستعد الأهلى لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الاسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.

مباراة الأهلى ومودرن سبورت مهمة في رحلة المارد الأحمر للصعود إلى قمة الدوري للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز التي فاز بها بثلاثة أهداف مقابل هدفين لضمان تحقيق انتصار جديد على مودرن سبورت ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.