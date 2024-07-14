شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تتقدم على المنتخب الأولمبى بهدف فى الشوط الأول وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين منتخبي مصر الأولمبي ونظيره الأوكراني، على تقدم أوكرانيا بهدف دون رد في المباراة الودية التي تجمع المنتخبين حاليا بفرنسا، وجاء الهدف في الدقيقة 12.

وأعلن روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، تشكيل المواجهة الودية أمام أوكرانيا، فى معسكره المغلق بمدينة بوردو الساعة السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت فرنسا، وذلك فى إطار استعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتى تنطلق يوم 24 يوليو الجاري.

وجاء تشكيل المنتخب الأولمبي أمام أوكرانيا وديًا كالتالي: "حراسة المرمى: حمزة علاء، والدفاع: عمر فايد وحسام عبد المجيد وأحمد عيد وكريم الدبيس، والوسط: محمد النني ومحمد شحاته وأحمد كوكا، والهجوم: إبراهيم عادل وأحمد زيزو وأسامة فيصل".

وتضم مجموعة الفراعنة إلى جانب الدومينيكان منتخبي أوزبكستان وإسبانيا، وحرص جمال علام رئيس اتحاد الكرة على الاطمئنان على البعثة في فرنسا.

أعلنت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة ترتيب قادة منتخب مصر الأولمبى فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وجاء محمد الننى رقم 1 فى قائمة "كباتن" المنتخب ليرتدى الشارة فى المباريات، ويليه أحمد سيد زيزو، ثم إبراهيم عادل