شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المصارعة يعسكر فى روسيا استعداداً لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 14 يوليو 2024 08:30 م

يخوض منتخب المصارعة معسكرا خارجيا فى روسيا كآخر محطات الاستعداد للمشاركة فى منافسات دورة الالعاب الأولمبية التى ستقام بباريس فى الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن تطير بعثة منتخب مصر للمصارعة إلى روسيا غدا، حيث ينتظم المنتخب في معسكر لمدة أسبوعين.

وتتكون بعثة منتخب مصر في الاوليمبياد من محمود مصطفي مديرا فنيا بالإضافة إلى اللاعبين جمال عبد الناصر وعمرو رضا ومصطفى جبر وضياء جودة.



من جانبه قال أشرف حافظ عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الفنية، إن هذا المعسكر يعد من المعسكرات القوية على مستوى العالم، وهو فرصة جيدة لإعداد المنتخب قبل السفر والمشاركة بالدورة الأولمبية.