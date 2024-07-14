شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يكشف خطوات عودته للملاعب بعد عملية غضروف الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد الشيخ لاعب النادى الإسماعيلى، عن حالته بعد إجراء عملية غضروف الركبة والخطوات التى يجريها للعودة مجددا للملاعب، والتعافى من هذه الإصابة التى أثرت على مستواه وأبعدته عن المباريات.

وقال أحمد الشيخ، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الحمد لله أجريت العملية بنجاح، وبدأت أول أمس العلاج الطبيعى فى قطر والذى يستمر لمدة شهر، ثم أعود إلى مصر لاستكمال العلاج الطبيعى لمدة شهر آخر قبل العودة إلى قطر للاطمئنان على حالة الركبة".

وأضاف أحمد الشيخ: "بعد الاطمئنان فى قطر على مراحل التأهيل، سأدخل فى المرحلة الأخير وهى العودة للتدريبات فى الملعب والتدرب تدريجيا بالكرة وسأكون جاهزا بعد 3 أشهر أو 4 للمشاركة فى المباريات".

وتابع: "سبب الإصابة أننى كنت ألعب على رجلى وبه الإصابة وهو ما أثر عليها بالسلب، وإن شاء الله أركز فى العلاج والتأهيل للعودة بكل قوة للملاعب".

وكان أحمد الشيخ لاعب وسط الإسماعيلى، قد أجرى عملية جراحية ناجحة فى غضروف الركبة، بعدما أثبتت الأشعة التي أجراها اللاعب فى ألمانيا حاجته لإجراء العملية من أجل العودة للتدريبات فى الفترة المقبلة.

وكتب أحمد الشيخ عبر "ستورى فيس بوك": "يُبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان فى دينه صلبا اشتد به بلاؤه، وإن كان فى دينه رقة ابتلى على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض وما عليه خطيئة، اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك".