شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوافق على إعارة كريستو إلى الصفاقسي التونسي لمدة موسم مجانا والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مقرب من التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي عن أن إدارة ناديه وافقت على انضمامه إلى الصفاقسي التونسي لمدة موسم على سبيل الإعارة بالمجان، في المقابل يتحمل النادي التونسي راتب اللاعب الذي كان يتقاضاه من الأهلي.

وأكد المصدر أن الأهلي حسم إعارة كريستو إلى الصفاقسي وفضله عن عرض الرجاء المغربي بناءً على رغبة اللاعب الذي فضل النادي التونسي ليكون وجهته المقبلة عن النادي المغربي لسببين، الأول هو أنه سيحصل من الصفاقسي على راتب مالي أعلى من الراتب المعروض عليه من الرجاء والثاني أنه يفضل العودة إلى بلاده والتواجد وسط أهله في الفترة القادمة عن الرحيل الى المغرب.

أوضح المصدر أن إدارة النادي الأهلي اضطرت إلى الموافقة على إعارة كريستو إلى الصفاقسي بالمجان بناءً على رغبة اللاعب وخشية من عدم بقاؤه في القلعة الحمراء بالموسم الجديد وشغل مكان لاعب أجنبي فوق السن وليس تحت السن حال عدم الموافقة على رغبة اللاعب، وووقتها قد تجد الإدارة الحمراء صعوبة في تسويق اللاعب فيما بعد.

يذكر أن كريستو لا يشارك مع الأهلي بشكل منتظم في الفترة الماضية ويخرج في أغلب الأحيان من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للأهلي.