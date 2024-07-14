التشكيل الرسمي لقمة إسبانيا ضد إنجلترا في نهائي يورو 2024

أعلن كل من لويس دي لا فوينتي، وجاريث ساوثجيت، مدربا منتخبي إسبانيا وإنجلترا، عن التشكيلة الرسمية لخوض نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2024“.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب برلين الأولمبي مباراة إنجلترا وإسبانيا في نهائي كأس أمم أوروبا في تمام العاشرة من مساء غدًا الأحد.

تشكيل إسبانيا الرسمي أمام إنجلترا:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيمريك لابورت- روبين لو نورماند – مارك كوكوريلا.

خط الوسط: داني أولمو – رودري – فابيان رويز.

خط الهجوم: لامين يامال – ألفارو موراتا – نيكو ويليامز.

تأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي يورو 2024، بعد الفوز على فرنسا بنتيجة 2-1.

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وجاء تشكيل إنجلترا على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – جويهي – لوك شو.

خط الوسط: ديكلان رايس – جود بيلينجهام – كوبي ماينو.

خط الهجوم: بوكايو ساكا – هاري كين – فيل فودين.

وتأهل منتخب إنجلترا، إلى نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2024″، بعد الفوز هولندا بنتيجة هدفين مقابل هدف.