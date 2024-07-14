إصابات واشتباكات بين جماهير إسبانيا وإنجلترا قبل نهائي يورو 2024

كشفت تقارير صحفية عن وجود إصابات واشتباكات بين جماهير منتخبي إسبانيا وإنجلترا قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين ضمن منافسات نهائي يورو 2024.

وتنطلق مباراة إسبانيا ضد إنجلترا في نهائي يورو 2024 اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ووفقًا لـ صحيفة “بيلد” الألمانية التي أشارت أن هناك خناقات شوارع وشغب بين الجماهير الإسبانية والإنجليزية.

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وتابعت الصحيفة أن قوات الأمن الألمانية ألقيت القبض على أحد المشجعين الإنجليز، بعد أن دخل في شجار مع مشجع إسباني، وأصيب الرجل وتم علاجه في سيارة إسعاف.

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وواصلت أن مشجع إنجليزي تعرض لإصابة دموية في أذنه وتم دخول فرق الإسعاف لعلاجه في أسرع وقت.

وأردف أن هناك خدمات طوارئ أيضًا تعرضت للإهانة، بالإضافة إلى وجود اعتقالات، ولكن لا يزال الأمر غير واضح بشأن عدد الاعتقالات التي تمت حتى الآن.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب برلين الأولمبي مباراة إنجلترا وإسبانيا في نهائي كأس أمم أوروبا في تمام العاشرة من مساء غدًا الأحد.